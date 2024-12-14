Владимир Корнилов: Пенсионер осужден в Украине за чествование Пушкина

«Правосудие» по-украински. Городской суд Ужгорода признал виновным в «распространении коммунистической пропаганды» 73-летнего Владимира Салтыкова, вся «вина» которого заключалась в том, что он продолжал чествовать Александра Пушкина и возложил цветы к подножию снесенного бюста поэта.