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Владимир Корнилов: Пенсионер осужден в Украине за чествование Пушкина

Владимир Корнилов: Пенсионер осужден в Украине за чествование Пушкина

«Правосудие» по-украински. Городской суд Ужгорода признал виновным в «распространении коммунистической пропаганды» 73-летнего Владимира Салтыкова, вся «вина» которого заключалась в том, что он продолжал чествовать Александра Пушкина и возложил цветы к подножию снесенного бюста поэта.

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