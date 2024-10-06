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"Мы думали, ему конец!": На Западе завирусился ролик из России. Наши хохочут, а иностранцы обескуражены

"Мы думали, ему конец!": На Западе завирусился ролик из России. Наши хохочут, а иностранцы обескуражены

Фото: © Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Миллионы зрителей в англоязычном сегменте социальных сетей собирает ролик, на кадрах которого житель России выгуливает медведицу с медвежатами.

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Комментарии
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Нина Попова
Посмотрите видео из Румынии. Там в горах медведи целыми семьями вдоль трассы ждут угощения и никаких нападений на человека. Может стоит постоянно их подкармливать, чтобы мишки не стали агрессивными? Это я у блогера Препод от Бога видела, но может и у других блогеров можно найти.
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2 час.
лл
лина любимцева
Наши как натворят... потом САМИ УДИВЛЯЮТСЯ!!!👍👍👍👍😀
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2 час.
Евгений Петров
Еще, как помнят, тогда вся страна охренела от участкового, который завалил Кинга, за то, что он был на детской площадке, хотя до этого он там постоянно играл с детьми. Но новенький участковый просто обосрался при виде льва и завалил его, хотя тот даже не пытался защищаться. Пришлось застрелить? Утро на улице ни души, лев просто гулял, как обычно и тут тупорылому &quot;пришлось&quot; его застрелить. Фамилию напомнить? Гуров его фамилия, нынче генерал, если еще не на пенсии, то где-то мелькал, может даже в Думе сидит. Тупые перестраховщики, умеющие ходить строем и соблюдать инструкции быстро растут в должностях и званиях.
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