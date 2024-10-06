"Мы думали, ему конец!": На Западе завирусился ролик из России. Наши хохочут, а иностранцы обескуражены

Посмотрите видео из Румынии. Там в горах медведи целыми семьями вдоль трассы ждут угощения и никаких нападений на человека. Может стоит постоянно их подкармливать, чтобы мишки не стали агрессивными? Это я у блогера Препод от Бога видела, но может и у других блогеров можно найти.

Евгений Петров

Еще, как помнят, тогда вся страна охренела от участкового, который завалил Кинга, за то, что он был на детской площадке, хотя до этого он там постоянно играл с детьми. Но новенький участковый просто обосрался при виде льва и завалил его, хотя тот даже не пытался защищаться. Пришлось застрелить? Утро на улице ни души, лев просто гулял, как обычно и тут тупорылому "пришлось" его застрелить. Фамилию напомнить? Гуров его фамилия, нынче генерал, если еще не на пенсии, то где-то мелькал, может даже в Думе сидит. Тупые перестраховщики, умеющие ходить строем и соблюдать инструкции быстро растут в должностях и званиях.