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Возмущение поляков выглядит комично

Возмущение поляков выглядит комично

Андрей Медведев   Ситуация с ударом «ракет российского производства» по территории Польши ближайшие два-три дня будет, видимо, главной новостью.

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