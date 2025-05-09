Фицо хотел добраться до РФ на машине из-за запрета на пролет над Прибалтикой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рассматривал вариант приезда в Москву на машине через территорию Белоруссии из-за запрета на пролет его самолета над Прибалтикой.
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