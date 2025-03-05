Титов: шаги Трампа в сторону России не приведут к отмене санкций

Действия президента США Дональда Трампа в отношении России могут не привести к немедленной отмене санкций, однако изменят общественное восприятие нашей страны в США, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, 5 марта сообщает РИА Новости.