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Сотни мужчин по всей России попадают под влияние проекта "Не сущий свет"

Сотни мужчин по всей России попадают под влияние проекта "Не сущий свет"

РЕН ТВ В Москве арестовали массажиста за изнасилование клиентки. И самое пугающее в этом деле то, что молодой человек попал под влияние интернет-проекта "Не сущий свет", и таких, как он, по стране сотни.

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