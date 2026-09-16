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Нижегородская правда

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Льготную «Карту жителя Нижегородской области» теперь можно заказать дистанционно

Льготную «Карту жителя Нижегородской области» теперь можно заказать дистанционно

Подать заявление на выпуск льготной «Карты жителя Нижегородской области» теперь можно полностью дистанционно — через официальный портал проекта.

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