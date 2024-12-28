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5 причин почему переехавшие туда возвращаются: Крым, Чёрное море, Кавказ, Минводы, Калининград

5 причин почему переехавшие туда возвращаются: Крым, Чёрное море, Кавказ, Минводы, Калининград

Казалось бы, ну какое может быть сходство между Крымом, Кавказом, Курортами Краснодарского края? Если только одна и та же заглавная буква - К, всё остальное разное.

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Комментарии
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Виктория Чуланова
Это хорошо , где дают список лекарств , необходимых для лечения . А у нас , например , лечат только тем , что есть ! Капали пустую капельницу . На просьбу сказать , что нужно принести - отказ , ни в коем случае больные не должны сами покупать лекарства (а то начнут жаловаться ).Медсестрам запрещено говорить , что они колят и какие таблетки дают . Под большим секретом врач сказал , какое лекарство принести .
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1 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это мое личное мнение. проблема, в том что ,  непрофессионализм и не компетенция наших политиков, чиновников и т.д. Принцип своих, родственники, покупка должностей, званий и т.д. Так выстроена вся вертикаль власти и управления экономикой. Не будет ни какого  технологического рывка, его делать в России некому из тех кто стоит у руля . На сегодня реальные профессионалы и компетентные специалисты производственники  в реальном секторе экономики, а не в спекулянты, &quot;эффективные&quot; от глав, топ менеджеров,  отодвинуты и полностью зависят от них и подними, полностью зависят от них. Это нонсенс.... Поэтому провалены все реформы а точнее это диверсия по подрыву экономики всей России, а как следствие падение рождаемости, потребления, реального роста экономики....
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1 час.
Валерий Мешалкин
На курортах хорошо отдыхать. А жить одинаково проблемно во всех регионах, для среднестатистического гражданина, по причине снижения всех социальных позиций государства по причине перехода от социалистического устройства к капиталистическому.
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34 мин.

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