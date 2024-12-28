5 причин почему переехавшие туда возвращаются: Крым, Чёрное море, Кавказ, Минводы, Калининград

Это хорошо , где дают список лекарств , необходимых для лечения . А у нас , например , лечат только тем , что есть ! Капали пустую капельницу . На просьбу сказать , что нужно принести - отказ , ни в коем случае больные не должны сами покупать лекарства (а то начнут жаловаться ).Медсестрам запрещено говорить , что они колят и какие таблетки дают . Под большим секретом врач сказал , какое лекарство принести .

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это мое личное мнение. проблема, в том что , непрофессионализм и не компетенция наших политиков, чиновников и т.д. Принцип своих, родственники, покупка должностей, званий и т.д. Так выстроена вся вертикаль власти и управления экономикой. Не будет ни какого технологического рывка, его делать в России некому из тех кто стоит у руля . На сегодня реальные профессионалы и компетентные специалисты производственники в реальном секторе экономики, а не в спекулянты, "эффективные" от глав, топ менеджеров, отодвинуты и полностью зависят от них и подними, полностью зависят от них. Это нонсенс.... Поэтому провалены все реформы а точнее это диверсия по подрыву экономики всей России, а как следствие падение рождаемости, потребления, реального роста экономики....