Посол РФ в США назвал новые санкции против банков прямым ударом по простым россиянам

Дипломат также отметил, что от действий Вашингтона страдает мировая экономикаПосол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые американские санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка являются прямым ударом против простых граждан страны.
Дипломат также отметил, что от действий Вашингтона страдает мировая экономикаПосол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые американские санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка являются прямым ударом против простых граждан страны.
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