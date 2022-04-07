Daily Storm

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Посол РФ в США назвал новые санкции против банков прямым ударом по простым россиянам

Посол РФ в США назвал новые санкции против банков прямым ударом по простым россиянам

Дипломат также отметил, что от действий Вашингтона страдает мировая экономикаПосол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые американские санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка являются прямым ударом против простых граждан страны.

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