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Царьград

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Отравление сальмонеллой в Махачкале: кафе "Олива" временно закрыто

Отравление сальмонеллой в Махачкале: кафе "Олива" временно закрыто

В Махачкале десять человек пострадали от сальмонеллеза после посещения кафе "Олива". Следственный комитет и прокуратура Дагестана начали проверки, выявлены нарушения санитарного законодательства.

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