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Месси прервал 9-матчевую голевую серию на ЧМ, не забив Швейцарии

Голевая серия Лионеля Месси на чемпионатах мира прервалась на девяти матчах. Нападающий сборной Аргентины не забил Швейцарии в четвертьфинале ЧМ-2026 .

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