Ольга Бузова отказалась от костылей в пользу ортеза и вернулась к работе

Ольга Бузова вернулась к работе после того, как брала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. Певица отметила, что смогла отказаться от костылей, однако травмированная нога пока не восстановилась, и каждое движение вызывает боль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии