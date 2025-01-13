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Царьград

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Деньги не брать, мусор не выносить: Что ещё категорически нельзя делать в Старый Новый год

Деньги не брать, мусор не выносить: Что ещё категорически нельзя делать в Старый Новый год

Существует множество старинных поверий и традиций, которые стоит восстановить"Старый новый год" - праздник, который отмечают в России в ночь с 13 на 14 января с 1918 года, когда страна перешла с Юлианского на Григорианский календарь.

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