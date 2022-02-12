Депутат из ДНР Бердичевский: Киев семь лет не выполнял требования Минских соглашений

ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Киев не выполнял требования Минских соглашений по урегулированию в Донбассе в течение семи лет, заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Киев не выполнял требования Минских соглашений по урегулированию в Донбассе в течение семи лет, заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
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