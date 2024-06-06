Врио губернатора Середюк: в ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 67 человек

Количество пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек. Трое — в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.
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