Токаев, как и Пашинян, проиграл. Запад бросил, Россия обратно не принимает
Вот, только написал заметку про предателя Пашиняна, как новый инфоповод появился. И касается он явно более матёрого политика, который тем не менее, оказался всё равно не особо дальновиден и "наломал дров", что привело к экономическим проблемам в стране.
Комментарии
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Дурак и паскуда... Хотя нет, в обратном порядке - паскуда и дурак.
Наш президент добряк, паскуды и предатели возврвщаются в Россию и даже на центральное телевидение, думаю и с закордонными предателями будет также.
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