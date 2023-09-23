Медвежий угол

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Токаев, как и Пашинян, проиграл. Запад бросил, Россия обратно не принимает

Токаев, как и Пашинян, проиграл. Запад бросил, Россия обратно не принимает

Вот, только написал заметку про предателя Пашиняна, как новый инфоповод появился. И касается он явно более матёрого политика, который тем не менее, оказался всё равно не особо дальновиден и "наломал дров", что привело к экономическим проблемам в стране.

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Комментарии
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Karmadon
Дурак и паскуда... Хотя нет, в обратном порядке - паскуда и дурак.
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9 час.
ВS
Виктория SHATROVA
👍😀
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7 час.
виктор матвеев
Наш президент добряк, паскуды и предатели возврвщаются в Россию и даже на центральное телевидение, думаю и с закордонными предателями будет также.
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32 мин.

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