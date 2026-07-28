Убогий — но другого нет: Печально известный эсминец-скандал «Зумволт» ВМС США планируют вернуть в строй Многомиллиардные расходы на бестолковый проект многим экспертам почему-то напоминают грандиозную аферу На фото: члены Корпуса подготовки младших офицеров резерва ВМС США проходят мимо эсминца USS Zumwalt/ После десяти лет модернизации, ремонта и решения множества проблем, связанных с программой, головной эсминец класса «Зумволт» наконец-то возвращается в строй ВМФ США в сентябре этого года.