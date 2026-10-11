Орлов назвал Глушенкова лучшим футболистом РПЛ в оптимальной форме

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высоко оценил полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, назвав его лучшим футболистом чемпионата России, когда тот находится в оптимальном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин предложил...
- Жених Анны Семено...
- Г Посольство России...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым