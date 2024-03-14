Только недавно мы говорили о техническом состоянии троллейбусного маршрута #21. А вот с чем вчера столкнулся на нём пассажир: на маршруте была машина с заблокированной половиной средней двери.
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Только недавно мы говорили о техническом состоянии троллейбусного маршрута #21. А вот с чем вчера столкнулся на нём пассажир: на маршруте была машина с заблокированной половиной средней двери.