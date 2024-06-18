Ученые в США подтвердили существование микробиома человека после смерти

Ученые университета Теннеси в США пришли к выводу о существовании жизни после смерти. По словам специалистов, изучающих микробиом в лаборатории, кишечные бактерии способны существовать в течение нескольких лет после смерти человека.
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