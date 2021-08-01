"Пульс Планеты"

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Стратегическая усталость Америки

Стратегическая усталость Америки

Всего две недели назад кубинцы попытались устроить революцию, но Соединенным Штатам было не до этого.

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Вячеслав Долинин
Советская пропаганда тоже хоронила Америку. Целых 70 лет, пока саму не загнулась.
Цуркан Арк
Аиерикосысами себя хоронят. А миру лучше будет
Цуркан Арк
Китай подчинит Америку себе, осталось нее так и много
Котищев
И это радует!
Алекс Нет
Это как раз и не радует. Нам не нужен суперсильный Китай. Нам необходимо, чтобы все НАТОвцы, Китай, Индия, Япония и т.д. надорвались и перестали представлять даже умерено серьезную опасность.

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