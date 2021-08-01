Стратегическая усталость Америки

"Пульс Планеты"ПолитикаСтратегическая усталость Америки Всего две недели назад кубинцы попытались устроить революцию, но Соединенным Штатам было не до этого.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДВячеслав ДолининСоветская пропаганда тоже хоронила Америку. Целых 70 лет, пока саму не загнулась.ЦАЦуркан АркАиерикосысами себя хоронят. А миру лучше будетЦАЦуркан АркКитай подчинит Америку себе, осталось нее так и многоКотищевИ это радует!Алекс НетЭто как раз и не радует. Нам не нужен суперсильный Китай. Нам необходимо, чтобы все НАТОвцы, Китай, Индия, Япония и т.д. надорвались и перестали представлять даже умерено серьезную опасность.Комментировать
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