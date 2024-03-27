Закон о рекламе на ракетах принят Госдумой в первом чтении

Мы уже писали о том, что Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, который позволит размещать рекламу на объектах космической инфраструктуры и космической технике.
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