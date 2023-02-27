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РИА Новости: в ДНР из украинских пленных создали батальон имени Богдана Хмельницкого

РИА Новости: в ДНР из украинских пленных создали батальон имени Богдана Хмельницкого

Бывший командир танка и старший сержант украинских войск Андрей Тищенко рассказал РИА Новости, что в Донецкой народной республике (ДНР) создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных украинских войск.

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