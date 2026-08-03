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Новый фреймворк LAWFUL проверяет, действительно ли нейросеть выучила физический закон

Новый фреймворк LAWFUL проверяет, действительно ли нейросеть выучила физический закон

Когда нейросеть точно предсказывает поведение физической системы, возникает вопрос: действительно ли она усвоила управляющий закон как формальное знание или просто подобрала сложную аппроксимацию? Новая работа на arXiv представляет фреймворк LAWFUL, который помогает дать ответ, анализируя внутренние вычисления модели.

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