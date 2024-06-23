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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» хочет подписать форварда «Фейеноорда» и сборной Мексики Хименеса (TV Azteca)

«Спартак» хочет подписать форварда «Фейеноорда» и сборной Мексики Хименеса (TV Azteca)

Московский клуб уже сделал соответствующее предложение 23-летнему игроку «Фейеноорда», сообщает журналист TV Azteca Давид Медрано.

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