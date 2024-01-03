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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал тренировку "Адмирала" 1 января

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал тренировку "Адмирала" 1 января

Хоккеистов владивостокского клуба заставили тренироваться в первый день 2024 года.Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что понимает решение тренерского штаба хоккейного клуба "Адмирал" из Владивостока провести тренировку в первый день 2024 года.

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