Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал тренировку "Адмирала" 1 января

Хоккеистов владивостокского клуба заставили тренироваться в первый день 2024 года.Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что понимает решение тренерского штаба хоккейного клуба "Адмирал" из Владивостока провести тренировку в первый день 2024 года.