ZKsync продолжает падать после запуска токена: стоимость упала на 40%

17 июня был запущен долгожданный токен ZK от ZKsync с рыночной капитализацией более $1 млрд. После кратковременного увеличения в течение первых нескольких часов после запуска рыночная капитализация ZK постепенно снижалась, вероятно, из-за устойчивого давления со стороны получателей раздачи и плохих рыночных условий в целом.