«Кто быстрее?»: Дмитрий Нагиев ищет миллиард на СТС

25 ноября в 20:00 на СТС выходит 8-серийная приключенческая комедия «Кто быстрее?», в которой герои Дмитрия Нагиева, Ольги Медынич, Анны Банщиковой и других актёров отправятся в Геленджик, чтобы найти бриллианты в один миллиард рублей.