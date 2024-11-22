В Северодвинске эвакуировали гимназию. Что случилось?

О произошедшем в городе корабелов рассказала пресс-служба МЧС России по Архангельской области.Сегодня утром в МЧС России поступило сообщение о задымлении на третьем этаже МОУ «Гуманитарная гимназия № 8», расположенной по адресу: г.
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