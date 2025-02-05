Мэр Ханты-Мансийска Ряшин наконец-то убрал огромную кучу снега напротив офиса «Единой России»

На фоне массовых жалоб жителей на огромные кучи неубранного снега, плохую уборку дорог и тротуаров в Ханты-Мансийске городское телевидение, подконтрольное мэру Максиму Ряшину, выпустило сюжет с опросом тех, кто доволен уборкой снега.