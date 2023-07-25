Странное поведение Лукашенко на встрече с Путиным озадачило народ

Багира

Вы напоминаете злых бабок в церки, которые считают, что они все знают и самые главные в церкви. Таких глупостей понаписали - хоть стой, хоть падай. Особенно вот это: "Лукашенко атеист. А в храм ходит, поскольку по статусу положено" Ни в какаих статусах не прописано обязательное посещение храма. Разобрали, как подошел к раке, куда взглянул.. Вы что, совсем что ли сбрендили? Да как умеет, так и молится, не все сразу становятся правильными верующими, есть и начальный период воцерковления - неофитство. Богу важно не правильный обряд в церкви, а сердце человека. "Сыне, даждь мне сердце твое", - Господь говорит (Прит.23:26) А все остальное приходит со временем.