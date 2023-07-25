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Странное поведение Лукашенко на встрече с Путиным озадачило народ

Странное поведение Лукашенко на встрече с Путиным озадачило народ

В минувший понедельник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаам.

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Комментарии
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Василий Васильев
больше не о чем писать ???
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14 час.
Багира
Вы  напоминаете  злых  бабок  в  церки,  которые  считают,  что они все знают и самые главные в церкви.  Таких  глупостей  понаписали -  хоть  стой,  хоть  падай. Особенно  вот  это: &quot;Лукашенко атеист. А в храм ходит, поскольку по статусу положено&quot;  Ни  в  какаих  статусах  не  прописано  обязательное  посещение  храма. Разобрали, как  подошел  к  раке,  куда  взглянул..  Вы  что,  совсем  что ли сбрендили?  Да  как умеет,  так  и  молится,  не  все  сразу становятся  правильными  верующими,  есть  и начальный период  воцерковления -  неофитство.  Богу важно  не правильный  обряд в  церкви, а  сердце  человека.  &quot;Сыне, даждь мне сердце твое&quot;, - Господь говорит (Прит.23:26)  А  все  остальное  приходит  со  временем.
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14 час.
Лаврентий Палыч Берия
Батька бывший директор колхоза в СССР. Он сроду в церковь не ходил. По мне так точно не верит в сказки про доброго еврея который русских гоев &quot;спасает&quot; где то там на небесах.
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45 мин.

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