Жители копейского барака сами взялись за ремонт дома после пожара, не дождавшись помощи от УК и властей

Жильцы аварийного дома сами занялись ремонтом никому не нужного после пожара здания. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, о вынужденной инициативе жители признанного аварийным дома в Копейске рассказали, обратившись на прямую линию с Владимиром Путиным.