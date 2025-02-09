Латвия, Литва и Эстония отключились от российского электричества

В эти выходные Латвия, Литва, Эстония отключились от российского электричества. В связи с этим три президента стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии — встретятся в Вильнюсе, чтобы торжественно отметить это событие.
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