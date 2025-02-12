«Единая Россия» ответила на главный запрос школьников и родителей

«Единая Россия» ответила на главный запрос школьников и их родителей — снижение учебной нагрузки. С таким предложением в рамках подготовки новой Стратегии развития образования выступил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.
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