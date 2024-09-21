«Внучка-невеста заявила жениху и будущей родне, что она круглая сирота!» – жалуется бабушка— …Спросила внучку, будет ли она мать свою приглашать на свою свадьбу, – рассказывает шестидесятивосьмилетняя Альбина Михайловна.