Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ сбили 79 украинских беспилотников над Россией

ВС РФ сбили 79 украинских беспилотников над Россией

Российские военнослужащие ночью сбили 79 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

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