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Экблад и Сет Джонс забили за «Флориду» на 57-й минуте 4-го матча серии с «Тампой». Интервал 0:11 – рекордный для голов защитников одной команды в плей-офф

«Пантерс» обыграли «Лайтнинг» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 3-1).  За 4 минуты до конца основного времени «Флорида» уступала со счетом 1:2.

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