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Сотрудников угольной шахты Якутии предупредили о террористической угрозе

Сотрудников угольной шахты Якутии предупредили о террористической угрозе

В посёлке Джебарики-Хая Томпонского района Якутии введён режим повышенной готовности. Причиной таких действий сотрудников администрации муниципалитета стало сообщение о теракте в шахте компании «Якутуголь», сообщил телеграм-канал NewsOfYakutia.

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