Сотрудников угольной шахты Якутии предупредили о террористической угрозе

В посёлке Джебарики-Хая Томпонского района Якутии введён режим повышенной готовности. Причиной таких действий сотрудников администрации муниципалитета стало сообщение о теракте в шахте компании «Якутуголь», сообщил телеграм-канал NewsOfYakutia.
В посёлке Джебарики-Хая Томпонского района Якутии введён режим повышенной готовности. Причиной таких действий сотрудников администрации муниципалитета стало сообщение о теракте в шахте компании «Якутуголь», сообщил телеграм-канал NewsOfYakutia.
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