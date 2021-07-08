Происшествия

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В Нюрбинском районе Якутии чествовали полицейскую семью Андреевых

В ОМВД России по Нюрбинскому району в торжественной обстановке состоялось чествование полицейской династии Андреевых, приуроченное Дню семьи, любви и верности.

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