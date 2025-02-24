Основатель NetEase закрывает студии, возможный анонс ремейка Oblivion, трудности разработки Avowed…

Журналисты из Digital Foundry проанализировали Kingdom Come: Deliverance II, гейм-директор Avowed Кэрри Патель рассказала о трудностях разработки игры, Bloomberg поведала об обстановке внутри NetEase, студия Tactical Adventures выпустила демоверсию Solasta II, инсайдер под ником eXtas1s поделился сведениями о франшизе The Elder Scrolls, Шухей Йошида высказался о портировании игр Sony на ПК.