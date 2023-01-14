The Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления

Автор издания The Nation Ребекка Гордон заявила в своей статье, что власти США считают возможным безнаказанно совершать военные преступления, тратя большие объемы средств на оборонный комплекс и развязывая войны, вместо поддержки своих граждан.
Автор издания The Nation Ребекка Гордон заявила в своей статье, что власти США считают возможным безнаказанно совершать военные преступления, тратя большие объемы средств на оборонный комплекс и развязывая войны, вместо поддержки своих граждан.
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