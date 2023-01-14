Газета.ру

7 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    😂 Не получится! Экономика России уже "разорвана в клочья" неким Бараком. 😛Глава ЕК Урсула ф...
  • Traveller
    Так это не оговорки были!!! Когда придумывали "казахстан", то никаких станов, кроме "киргиза" не было.В Киргизии предло...
  • Natalya Dolgushina (Камнева)
    Пожизненное всем троим!!!В полиции рассказ...

The Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления

The Nation: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления

Автор издания The Nation Ребекка Гордон заявила в своей статье, что власти США считают возможным безнаказанно совершать военные преступления, тратя большие объемы средств на оборонный комплекс и развязывая войны, вместо поддержки своих граждан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх