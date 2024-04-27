Большой вопрос: куда иногородним туристам в Астраханской области девать мусор, если на мусорку нельзя

Администрация Астрахани опубликовала ролик с создателями несанкционированных свалок. На видео машина с московскими номерами и с трейлером останавливается у контейнерной площадки по улице 2-я Московская в поселке Свободном и выгружает пакеты с мусором.
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