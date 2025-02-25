Имперский Стяг Видимо Эрнст, когда то, кому то, сильно в чем то помог и ему отдали 1 канал и выгнать его оттуда никак нельзя, потому что обещания, видимо, есть такое.
Эрнст запретил Небо Славян или как снять орденоносца
Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Уже всё это начинает раздражать народ.
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1 д.
вд
валерий двойнишников
Где вы видели за 30-ть лет, чтобы власть прислушалась к мнению русского народа?!
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19 час.
леонид рыбаков
Греф все сказал уже давно умные не нужны тем более патриоты Нужны потребители КОТОРЫМ можно впаривать дерьмо .и держать на коротком поводке .Так что биомасса терпи и употребляйте что дают .
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16 час.
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