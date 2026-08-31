Эвакуация посетителей ТРЦ «Рио» в Калуге из-за возгорания холодильника

Возгорание бытового холодильника в ТРЦ «Рио» ликвидировали до приезда пожарных, пострадавших нет.В Калуге из ТРЦ «Рио» в срочном порядке днем, 31 августа эвакуировали всех посетителей.
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