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Калужские новости

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Эвакуация посетителей ТРЦ «Рио» в Калуге из-за возгорания холодильника

Эвакуация посетителей ТРЦ «Рио» в Калуге из-за возгорания холодильника

Возгорание бытового холодильника в ТРЦ «Рио» ликвидировали до приезда пожарных, пострадавших нет.В Калуге из ТРЦ «Рио» в срочном порядке днем, 31 августа эвакуировали всех посетителей.

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