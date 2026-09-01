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Царьград

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Андрей Рожков потерял 91% выручки компании «Стройстандарт» в 2025

Андрей Рожков потерял 91% выручки компании «Стройстандарт» в 2025

Компания «Стройстандарт», принадлежащая актеру Андрею Рожкову, в 2025 году потеряла 91% выручки, сократив доход с 43 млн рублей до 3,8 млн.

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