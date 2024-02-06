На Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов

Офис генерального прокурора Украины поручил следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований республики провести досудебное расследование по уголовному делу, открытом после скандала с прослушкой журналистов издания Bihus.
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