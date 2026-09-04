Формула 1 пустила гонки под нож: зачем сокращать дистанцию в 2027 году?

PirelliГонки Формулы 1 в 2027 году станут короче. Причём причина выглядит парадоксально: в машинах следующего сезона должно было стать больше топлива, но стандартную дистанцию Гран При всё равно решили сократить — с 305 до 290 км.
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