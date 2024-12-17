Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

903 подписчика

18 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений собственной безопасности МВД России

18 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений собственной безопасности МВД России

История этой Службы началась почти тридцать лет назад. Ее создание стало шагом на пути становления и развития законности в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, защиты прав сотрудников полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх