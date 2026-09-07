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Ветеран СВО поклонился мощам Дмитрия Донского

Ветеран СВО поклонился мощам Дмитрия Донского

РЕН ТВ Ветеран СВО Дмитрий Калугин поклонился мощам святого князя Дмитрия Донского и попросил, чтобы российские войска разгромили украинских националистов.

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