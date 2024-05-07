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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Стоун: «Вегас» мог стать чемпионом в этом сезоне. В дальнейшем мы так и относимся к нашей команде»

«Голден Найтс» проиграли «Далласу» со счетом 3-4 в серии первого раунда плей-офф НХЛ. «Считаем, что у нас была команда, которая могла выиграть чемпионат в этом сезоне.

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